ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — ПРАЙМ. Эксперты второй месяц подряд отмечают снижение цен на подержанные автомобили в России, а мае их стоимость упала на 12% к апрелю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Эксперт рассказал, какие автозапчасти нужно покупать прямо сейчас

"В апреле 2022 года бывшие в употреблении авто подешевели на 16% к уровню марта, в мае эта тенденция продолжилась. Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России в мае упала на 12% относительно апреля и составила 851 тысячу рублей. При этом предложение выросло на 7%, а спрос практически не изменился", — отметила Погребец.

Она уточнила, что при этом в целом с начала года подержанные автомобили подорожали на 5%.

"Самыми популярными автомобилями с пробегом стали "Лада Приора", Toyota Corolla и "Лада Гранта". Все эти модели подешевели за май в среднем на 6-7%. Сильнее всего упали в цене дорогие модели — стоимостью от 2 миллионов рублей и выше. Так, подержанные Mercedes за прошедший месяц подешевели в среднем на 100-250 тысяч рублей", — рассказала собеседница.

По ее словам, аналитики полагают, что спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы в том, чтобы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены. По данным экспертов, летом, в отпускной сезон, продажи машин всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение их стоимости может продлиться.