МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ."АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти 8 июня, говорится в сообщении компании. В России второй месяц подряд дешевеют подержанные авто

"На "АвтоВАЗе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно", — сообщил автопроизводитель.

В компании также уточнили, что на "АвтоВАЗе" уже возобновлена работа других подразделений (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика), которые обеспечивают производство Lada Granta.

Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходили в простой еще с начала марта. На протяжении всего мая производство автомобилей Lada было также приостановлено. В компании уточняли, что планируют наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.