МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 5 миллионов, за 3,5 года применения режима он доказал свою эффективность, считает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Голикова сообщила о росте зарегистрированной безработицы в стране

Специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход — введен с 2019 года, сейчас он применяется на территории всей страны.

"В четверг, 2 июня, число самозанятых в России достигло 5 миллионов и это за 3,5 года применения режима. По сути это самый быстро развивающийся институт в России. Популярность этого режима объясняется тем, что самозанятые могут легально получать доход, например, от подработок, оказания фриланс-услуг, деятельности, приносящей нерегулярный заработок, или вести свой бизнес без рисков наложения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность", — рассказала Илюшникова РИА Новости.

Она напомнила, что самозанятые имеют самые низкие налоговые ставки. Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

По словам Илюшниковой, меры поддержки самозанятых постоянно развиваются, власти стараются гибко реагировать на запросы и обратную связь от предпринимателей. Кроме того, в регионах в дополнение к федеральным мерам внедрены и региональные: от ток-шоу на телевидении до денежных грантов.

"Также самозанятых кредитует "МСП Банк". Он предлагает льготный кредит в размере от 50 тысяч рублей до 1 миллиона на срок до 3 лет без залога и поручительств или от 1 до 5 миллионов рублей на срок до 5 лет, при обеспечении в объеме не менее 70% от суммы кредита. При этом ставка по кредиту рассчитывается индивидуально в зависимости от финансового состояния заемщика", — рассказала замминистра.