МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в "Соллерс авто") не видит существенных рисков для бизнеса из-за попадания под санкции Евросоюза: автопроизводитель давно работает в условиях отказа европейских компаний поставлять комплектующие и реализует программу импортозамещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

Ранее в пятницу стало известно, что УАЗ попал в шестой санкционный список Евросоюза.

"Ульяновский автомобильный завод не видит существенных рисков для бизнеса, так как уже долгое время работает в условиях отказа от поставок комплектующих со стороны европейских производителей и последовательно реализует программу замещения компонентной базы", — сообщил автопроизводитель.

"Производственная программа выполняется согласно плану, социальные гарантии сотрудникам соблюдаются в полном объеме", — добавили в УАЗе.