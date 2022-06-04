МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российские предприниматели намерены запустить линейку отечественных 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности, передает RT. Аналитики ожидают взрывного роста рынка 3D-печати

Соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум "Сильные идеи для нового времени", который летом состоится в Москве.

Лидер проекта, замначальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских, считает, что после ухода крупных автопроизводителей с российского рынка может возникнуть нехватка оригинальных запчастей. Он также подчеркнул, что частично закрыть спрос на зарубежные компоненты сможет 3D-печать автозапчастей, однако для этого нужно наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром.

Авторы проекта отметили, что российские производители как оборудования для 3D-печати, так и расходников используют сейчас в основном зарубежную сырьевую и элементную базу.

"Что касается расходных полимерных материалов, то для 3D-печати очень важны их стабильные и неизменные свойства. Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки", — отметил Ланских.