МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. При покупке черешни важно помнить, что их могли обработать ядохимикатами. Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту — поэтому нужно внимательно осмотреть плоды перед покупкой, у чистой черешни не должно быть "белесой ложбинки", дал совет в эфире радио Sputnik агроном Михаил Воробьев. Названы продукты, которые резко повышают сахар в крови

По его словам, ощущение пощипывания является признаком того, что на ягоде остались ядохимикаты — такой черешней можно отравиться.

"Черешню надо осмотреть перед покупкой. В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения. При выборе черешни надо внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета. Черешню с ним покупать не надо", – заключил Воробьев.