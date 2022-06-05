МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Есть два способа сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова. Эксперт объяснил, почему выросли тарифы на отопление

В перечень ЖКУ входит целый ряд пунктов: отопление, подача воды, электроснабжение, вывоз мусора. Сократить размеры платежей по некоторым из них проблематично, а по некоторым – вполне возможно, отметила Юнисова. По ее словам, проще всего уменьшить расходы на горячее и холодное водоснабжение, и комфортом при этом жертвовать не придется.

"Все, что касается снижения уровня жизни, то есть ограничение человека в том, сколько раз он моет голову или стирает белье, – это неправильно. Я бы не рекомендовала достигать экономии за счет ухудшения качества жизни. Лучше достигать экономии за счет установки индивидуальных приборов учета потребления воды. В некоторых регионах есть довольно большие нормативы потребления горячей и холодной воды, которые могут быть выше реальных потребностей семьи. Если приборов учета нет, то счет выписывается на основе нормативов с повышающим коэффициентом, что довольно сильно увеличивает расходы", – объяснила эксперт.

По ее словам, снизить затраты на оплату электроснабжения можно, если отказаться от "бабушкиного холодильника".

"Что касается электроснабжения, то важно понимать, что современные бытовые приборы потребляют меньше энергии, чем старые. Например, какой-нибудь старый холодильник может до сих пор надежно работать, но при этом он потребляет электроэнергии гораздо больше, чем современные аналоги. Имеет смысл провести ревизию техники и подсчитать, что выгоднее – использовать бабушкин холодильник или купить новый", – сказала Юнисова.