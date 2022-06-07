МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение в 2022 году впервые субсидировать рекламу российских брендов на телевидении, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Правительство выделит 900 миллионов рублей на цифровые технологии в АПК

Для начала на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей.

"Правительство приняло решение, в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов", — сказал министр, выступая на "Неделе российского ритейла-2022".