МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Из заявления гендиректора компании Арвинда Кришна следует, что американская компания IBM, которая производит аппаратное и программное обеспечение, сообщила о том, что приостанавливает все операции на территории России. "Лукойл" остановил листинг ADR и акций на Лондонской фондовой бирже

"Я слышал от многих из вас ответ на сделанное на прошлой неделе объявление о войне на Украине, и я ценю ваши отзывы. Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России", — приводятся слова Кришна в релизе на сайте компании.

Он также проинформировал о мерах поддержки сотрудников компании из Украины, в частности, в вопросе помощи при эвакуации из страны.

"Сотрудникам IBM во всем мире рекомендуется продолжать делать пожертвования Международному Красному Кресту. На Украине мы постоянно поддерживаем связь с нашими местными командами и продолжаем оказывать помощь, включая переезд и финансовую поддержку. Безопасность и защита сотрудников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом", — отметил он.