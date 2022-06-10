МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей в России в 2022 году примерно на 50%, до 750 тысяч машин, заявил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян. Число автодилеров в России может сократиться вдвое

"Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тысяч автомобилей. Сейчас у нас такой период пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России", — сказал он в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации.

По данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2021 году составили 1,5 миллиона машин (+3% к предыдущему году).

При этом, согласно статистике АЕБ, которая учитывает продажи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей, авторынок вырос до 1,667 миллиона машин (+4,3% к 2020 году).