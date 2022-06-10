ТОКИО, 10 июн — ПРАЙМ. Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиудо. В США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России

"Во взаимодействии с мировым сообществом Япония принимает жесткие меры в отношении России из-за ее нападения на Украину. В свете решений правительства от 7 июня, принявшего запрет на экспорт в Россию товаров, укрепляющих ее промышленную базу. В этой связи с 17 июня вводится запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования", — сказал он на пресс-конференции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.