МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Федеральные сети должны помогать российским брендам косметики адаптироваться, производители — соблюдать сроки поставок и поддерживать качество продукции. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, подводя итоги заседания совета по развитию парфюмерно-косметической промышленности. Минпромторг прогнозирует падение вдвое продаж легковых машин в 2022 году

Президент компании "Арнест" и зампредседателя совета от бизнеса Алексей Сагал отметил необходиость замещения иностранных косметических брендов российскими, с чем согласились представители Минпромторга. Также отмечалась важность создания условий для сотрудничества сетей и отечественных производителей.

"Производители должны соблюдать условия сетей – объемы, сроки поставок и качество всегда должны быть одинаковыми по всем регионам, чтобы потребители могли быть уверены в качестве продукции. А федеральные сети в свою очередь, конечно, должны помогать производителям, особенно небольшим, адаптироваться", — подчеркнул Мантуров.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что компании могут представить свою продукцию в онлайн-сегменте – к примеру, на маркетплейсах, доступ к которым есть и у малых производителей.

В свою очередь заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов, затрагивая тему ингредиентов для продукции парфюмерно-косметической отрасли, уточнил, что на разработку НИОКР по сырью для малотоннажной химии на 2023-2024 годы уже выделено 3 миллиарда рублей.