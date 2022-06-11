МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Выбор водителем неправильной обуви может привести к аварийной ситуации на дороге, отметил в интервью радио Sputnik президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Названы пять самых популярных штрафов у водителей летом

По его словам, классическая обувь многих водителей летом, особенно в южных регионах, – шлепанцы. "В условиях жаркого климата, когда нога потеет, такая обувь имеет свойство соскальзывать. Это чревато тем, что в какой-то момент на горке вы отпустите педаль тормоза и можете попасть в аварию. Любая обувь, которая не зафиксирована на ноге, сильно повышает риски при вождении", — предупредил он.

Кроме того, беговые кроссовки хорошо фиксируются на ногах, но в жаркую погоду могут прилипать к резиновым накладкам на педалях. Водить таким образом неудобно и может быть опасно, уверен эксперт.

Шапарин объяснил, какими свойствами должна обладать летняя обувь, чтобы в ней было безопасно управлять автомобилем.

"Ключевые характеристики обуви для вождения летом – надежность и вентиляция, чтобы нога не потела. Обувь должна быть зафиксирована на ноге и не должна иметь скользкую подошву. Это могут быть любые хорошо вентилируемые кроссовки, кроме беговых моделей. Если хочется ездить в чем-то открытом, то сандалии и кроксы – решение вопроса. Девушкам нужно помнить, что на каблуках водить небезопасно и рискованно, проще иметь в машине запасную пару обуви. Это могут быть те же кроссовки или легкие лоферы с минимальным каблуком", – считает он.