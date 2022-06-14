МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Датская компания Vestas решила разорвать специальный инвестконтракт (СПИК) с РФ и планирует закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске с 31 июля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Два крупнейших банка США приостановили операции по госдолгу России

По словам источников издания, Vestas первой среди европейских компаний "решила разорвать СПИК с РФ после начала спецоперации на Украине". Газета отмечает, что Vestas начала соответствующие неофициальные переговоры с Минпромторгом и планирует к августу закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ВЭС. Согласно сообщению издания, уход Vestas ставит под вопрос проекты ВЭС "Фортума" на 250 МВт: найти нового поставщика в короткие сроки практически невозможно.

Как пишет газета, СПИК сроком на восемь лет был подписан "Вестас мэньюфэкчуринг рус" (ВМ-РУС, принадлежит Vestas) в 2018 году, а в производство было вложено более 2 миллиардов рублей. Штатная численность завода — 443 человека. Завод выполнил план на 2022 год, но не имеет контракта на 2023 год. До сих пор в РФ СПИК разрывался только один раз, когда в 2020 году "Новамедика" отказалась от запуска фармацевтического завода, отмечает издание.

Vestas еще в марте сообщила, что приостанавливает участие в проектах в России, а в начале апреля объявила об уходе из страны. С начала года компания доставила в РФ 13 МВт ветротурбин и новых поставок не ведет, хотя прямой запрет на такие операции в рамках пятого пакета санкций ЕС вступит в силу только 10 июля, уточняет издание. С 2018 года Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт ветротурбин, или примерно 1% от объема своих мировых продаж. Финская энергокомпания Fortum заявила о планах продажи российских активов

По словам источников издания, проблема с поставками ветротурбин ставит под вопрос проект ВЭС "Фортума" в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт. Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, которые находятся на складах, уточняется в газете.

Издание со ссылкой Минпромторг поясняет, что по условиям СПИК с Vestas контракт можно расторгнуть по соглашению сторон, а условия и варианты "будут рассмотрены при поступлении официального обращения", кроме того, решение о перепрофилировании предприятия будет принимать собственник завода (АО "Аэрокомпозит", входит в ОАК).