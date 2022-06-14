МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новации, усложняющие банкам доступ к данным физлиц из ЕГРН, могут увеличить стоимость ипотечного кредита и в целом негативно отразиться на рынке недвижимости, считает экономист Василий Колташов. Между тем, есть способы обойти эту проблему, сохранив защиту персональных данных. Россиянам рассказали, какие инвестиции сегодня не хуже, чем недвижимость

Согласно внесенному в Госдуму и уже одобренному в первом чтении законопроекту об усилении защиты персональных данных, доступ к сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для третьих лиц ограничивается. Они смогут получить его только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся. Для этого в ЕГРН вносится отметка на основании личного заявления собственника.

Ужесточаются и требования к операторам обработки персональных данных граждан. Если данных о согласии нет, сведения из реестра могут быть предоставлены только по запросу нотариуса и лишь при наличии важных обстоятельств, таких как причинение ущерба заявителю.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что данный законопроект, который призван усилить защиту персональных данных граждан, касается в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах, а также данных, позволяющих идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, он касается банковского сектора — перед выдачей ипотеки или займа под залог недвижимости кредитная организация обязана проверить все сведения, касающиеся данного объекта. Эксперты не исключают того, что в текущей редакции документ может снизить доступность ипотеки и защищенность всех участников сделок с недвижимостью.

КОГДА НУЖНО ЧТО-ТО СКРЫТЬ

По словам экономиста Василия Колташова, причин для появления новых банковских ограничений может быть несколько. Одна из них — желание некоторых депутатов и чиновников скрыть информацию по недвижимости, которой они обладают. "У нас в Госдуме достаточно депутатов, у которых много недвижимости, и желание затруднить доступ к данным о ней понятно", — рассуждает он.

Вторая возможная причина — нежелание чиновников, в том числе, на местах заниматься упорядочиванием реестра. "Во многих регионах страны в ЕГРН наблюдается чудовищный беспорядок — площадь дома по документам 100 кв метров, а на деле 400 кв метров, отсутствуют целые подъезды", — привел пример эксперт. По факту 30-40% объектов, находящихся в реестре, нуждаются в тщательной проверке. Не исключено, что многим проще закрыть данные и спустить дело на тормозах, нежели разбираться с таким колоссальным объемом информации.

Однако это не выход из положения — с момента запуска ЕГРН в 2017 году ситуация только начала выправляться — рынок недвижимости стал более прозрачным, сократилось число случаев мошенничества. Проверить недвижимость клиента стало проще целому ряду организаций — банкам, страховым компаниям, сделки стали прозрачными, а проводить их теперь проще. Теперь все эти достижения могут попросту сойти на нет — банки столкнутся с затруднениями при проверке чистоты сделки.

Разумеется, способы все-таки ее проверить предусмотрены — доступ в ЕГРН даже без согласия собственника возможен по запросу нотариуса. По мнению Колташева, это даст последним дополнительные полномочия, а клиентов вгонит в лишние траты.

"По сути, это увеличивает число посредников и возводит новые бюрократические препоны на пути к сделке. Банкам придется тратить на это время и дополнительные средства, что, в конечном итоге будет переложено на клиента в виде комиссий за юридическую поддержку или просто за счет повышения ипотечной ставки. И это в то время, как государство, понимая важность продажи недвижимости на внутреннем рынке для экономики, всеми возможными способами пытается сделать ипотеку доступной", — констатирует эксперт.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Еще один риск — рост числа мошенничества на рынке недвижимости. Любой упорядоченный рынок снижает эти риски, и, напротив, непрозрачная система их множит. Если люди не имеют подтверждения права собственности и узнают о том, что живут в несуществующем подъезде лишь в момент регистрации сделки, это существенно усложняет ситуацию. Мошенники при этом не дремлют — если де-факто существующее жилье по документам не имеет владельца, его легко оформить на третье лицо. Число таких злоупотреблений будет множиться и в конечном итоге сделает рынок недвижимости менее прозрачным и увеличит число проблемных сделок, нагрузку на суды.

Как следствие, продажи объектов недвижимости на вторичном рынке могут застопориться — люди перед сделкой не смогут получить выписку из ЕГРН, чтобы понять, прописан ли в квартире, к примеру, ребенок, который потом может оспорить продажу. Таким образом, деньги, к которым покупатель мог бы добавить сбережения и купить жилье на первичном рынке, туда не попадут, а это уже означает стагнацию сегмента, который является одним из драйверов экономики.

По словам Колташова, остаются шансы на то, что власти это осознают, и законопроект будет скорректирован таким образом, чтобы сохранить прозрачность ЕГРН и продолжить его упорядочение. "Мы помним, как в период пандемии коронавируса было сложно внести в реестр какие-либо изменения, и это сразу отразилось на числе и прозрачности сделок. Важно, чтобы это не повторилось сейчас, в знаковый для экономики момент", — заключил он.

Представители экспертного сообщества высказывают мнение, что решение подобной проблемы лежит в части предоставления банкам права получать доступ к ЕГРН, если собственник не установил запрет на доступ к своим данным в реестре. Большинство людей спокойно относятся к открытости своих данных, а закрывает их сравнительно небольшой процент. Это могло бы упорядочить сделки, параллельно защитив персональные данные тех, кому это необходимо.