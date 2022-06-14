Ограничения на доступ к данным ЕГРН могут стать негативом для рынка жилья
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новации, усложняющие банкам доступ к данным физлиц из ЕГРН, могут увеличить стоимость ипотечного кредита и в целом негативно отразиться на рынке недвижимости, считает экономист Василий Колташов. Между тем, есть способы обойти эту проблему, сохранив защиту персональных данных.
Согласно внесенному в Госдуму и уже одобренному в первом чтении законопроекту об усилении защиты персональных данных, доступ к сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для третьих лиц ограничивается. Они смогут получить его только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся. Для этого в ЕГРН вносится отметка на основании личного заявления собственника.
Ужесточаются и требования к операторам обработки персональных данных граждан. Если данных о согласии нет, сведения из реестра могут быть предоставлены только по запросу нотариуса и лишь при наличии важных обстоятельств, таких как причинение ущерба заявителю.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что данный законопроект, который призван усилить защиту персональных данных граждан, касается в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах, а также данных, позволяющих идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, он касается банковского сектора — перед выдачей ипотеки или займа под залог недвижимости кредитная организация обязана проверить все сведения, касающиеся данного объекта. Эксперты не исключают того, что в текущей редакции документ может снизить доступность ипотеки и защищенность всех участников сделок с недвижимостью.
КОГДА НУЖНО ЧТО-ТО СКРЫТЬ
По словам экономиста Василия Колташова, причин для появления новых банковских ограничений может быть несколько. Одна из них — желание некоторых депутатов и чиновников скрыть информацию по недвижимости, которой они обладают. "У нас в Госдуме достаточно депутатов, у которых много недвижимости, и желание затруднить доступ к данным о ней понятно", — рассуждает он.
Вторая возможная причина — нежелание чиновников, в том числе, на местах заниматься упорядочиванием реестра. "Во многих регионах страны в ЕГРН наблюдается чудовищный беспорядок — площадь дома по документам 100 кв метров, а на деле 400 кв метров, отсутствуют целые подъезды", — привел пример эксперт. По факту 30-40% объектов, находящихся в реестре, нуждаются в тщательной проверке. Не исключено, что многим проще закрыть данные и спустить дело на тормозах, нежели разбираться с таким колоссальным объемом информации.
Однако это не выход из положения — с момента запуска ЕГРН в 2017 году ситуация только начала выправляться — рынок недвижимости стал более прозрачным, сократилось число случаев мошенничества. Проверить недвижимость клиента стало проще целому ряду организаций — банкам, страховым компаниям, сделки стали прозрачными, а проводить их теперь проще. Теперь все эти достижения могут попросту сойти на нет — банки столкнутся с затруднениями при проверке чистоты сделки.
Разумеется, способы все-таки ее проверить предусмотрены — доступ в ЕГРН даже без согласия собственника возможен по запросу нотариуса. По мнению Колташева, это даст последним дополнительные полномочия, а клиентов вгонит в лишние траты.
"По сути, это увеличивает число посредников и возводит новые бюрократические препоны на пути к сделке. Банкам придется тратить на это время и дополнительные средства, что, в конечном итоге будет переложено на клиента в виде комиссий за юридическую поддержку или просто за счет повышения ипотечной ставки. И это в то время, как государство, понимая важность продажи недвижимости на внутреннем рынке для экономики, всеми возможными способами пытается сделать ипотеку доступной", — констатирует эксперт.
МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Еще один риск — рост числа мошенничества на рынке недвижимости. Любой упорядоченный рынок снижает эти риски, и, напротив, непрозрачная система их множит. Если люди не имеют подтверждения права собственности и узнают о том, что живут в несуществующем подъезде лишь в момент регистрации сделки, это существенно усложняет ситуацию. Мошенники при этом не дремлют — если де-факто существующее жилье по документам не имеет владельца, его легко оформить на третье лицо. Число таких злоупотреблений будет множиться и в конечном итоге сделает рынок недвижимости менее прозрачным и увеличит число проблемных сделок, нагрузку на суды.
Как следствие, продажи объектов недвижимости на вторичном рынке могут застопориться — люди перед сделкой не смогут получить выписку из ЕГРН, чтобы понять, прописан ли в квартире, к примеру, ребенок, который потом может оспорить продажу. Таким образом, деньги, к которым покупатель мог бы добавить сбережения и купить жилье на первичном рынке, туда не попадут, а это уже означает стагнацию сегмента, который является одним из драйверов экономики.
По словам Колташова, остаются шансы на то, что власти это осознают, и законопроект будет скорректирован таким образом, чтобы сохранить прозрачность ЕГРН и продолжить его упорядочение. "Мы помним, как в период пандемии коронавируса было сложно внести в реестр какие-либо изменения, и это сразу отразилось на числе и прозрачности сделок. Важно, чтобы это не повторилось сейчас, в знаковый для экономики момент", — заключил он.
Представители экспертного сообщества высказывают мнение, что решение подобной проблемы лежит в части предоставления банкам права получать доступ к ЕГРН, если собственник не установил запрет на доступ к своим данным в реестре. Большинство людей спокойно относятся к открытости своих данных, а закрывает их сравнительно небольшой процент. Это могло бы упорядочить сделки, параллельно защитив персональные данные тех, кому это необходимо.
https://1prime.ru/business/20220614/837165093.html