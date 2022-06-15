МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Коллекции Zara, которые выставлены на продажу на российских маркетплейсе, были ввезены в страну заранее, а цены на них завышены. Об этом заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Бренд Zara стал доступен для заказа на Wildberries

По данным корреспондента РИА Новости, товары бренда Zara, как и другие бренды испанской группы Inditex (Massimo Dutti, Pull&Bear) начали продаваться на Wildberries. Продавцом выступает сам маркетплейс.

"На текущий момент на Wildberries поступили в продажу оригинальные коллекции весенне-летнего сезона, которые… были произведены еще в 2021 году и отправлены на территорию России заранее", — сообщила Лебсак-Клейманс, отметив завышение цен на эти товары на площадке на 20-35%.