МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Спрос на новые машины в России будет расти, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров. В России планируют возродить автомобильные бренды "Победа" и "Волга"

По его словам, в мае продажи новых легковых автомобилей в стране рухнули на 83,5 процента, но уже в начале июня появились первые признаки положительной динамики. Он считает, что при текущих темпах восстановления рынок может стабилизироваться за два-три месяца.

"Авторынок России жив. Я думаю, что нужно еще месяца два-три, чтобы он смог стабилизироваться. Конечно, показателей прошлого года по количеству проданных новых машин мы не достигнем, но тем не менее положительная динамика наблюдается", – сказал Амиров.

Оживление рынка происходит благодаря росту спроса на новые автомобили, который, в свою очередь, обусловлен двумя факторами, отметил эксперт.

По его мнению, спрос подстегивается тем фактом, что цены снизились: цены на новые автомобили меньше по сравнению с пиковыми значениями в марте-апреле примерно на десять процентов. Во-вторых, Центробанк снизил ключевую ставку, что вновь позволило россиянам покупать машины в кредит, объяснил Амиров.

Эксперт обратил внимание и на то, что в автосалонах продаются машины даже тех производителей, которые решили покинуть российский рынок. По его словам, поставщики нашли способы обходить санкции.