С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — ПРАЙМ. Отечественные компании рассматривают рынки стран Евразийского союза для расширения рынка, некоторые уже начали в них работать, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ. Европейский бизнес ожидает сохранения потенциала российской экономики

"В первую очередь, конечно, привлекательными сейчас являются страны Евразийского союза – Казахстан, Армения, Киргизия, Белоруссия. С ними некоторые наши площадки уже начали работать, некоторые только открывают постепенно эти рынки. Причем открывают в обе стороны. И действительно, такие планы есть, я в этому вижу достаточно серьезную перспективу", — заявил он.

По его словам, это фокус, на котором стоит сконцентрироваться в первую очередь, потому что аудитория в этих странах – "схожа ментально с нами и ценит товары из России".

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.