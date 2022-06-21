МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Германия не поддержит планы ЕС по прекращению продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. В Германии оценили идею США ограничить цены на нефть из России

Еврокомиссия предложила достичь нулевых выбросов для новых автомобилей к 2035 году. Это означает, что продажа новых машин с ДВС после 2035 года станет невозможной.

Европарламент одобрил эти планы, однако дальше предстоит обсуждение в Европейском совете.

По словам Линднера, этот запрет не стоит вводить, поскольку останутся ниши для использования автомобилей с ДВС. Германия проголосует против данного проекта, добавил он.