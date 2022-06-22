МОСКВА 22 июн — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, снимающий ограничение на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) пассажирам, вылетающим из России в другие страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Совфед смягчил ограничения по оказанию господдержки малому бизнесу

Согласно пояснительной записке, документ, внесенный правительством, разработан "в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления". Закон устанавливает возможность реализации товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли физлицам, вылетающим из России не только в страны дальнего зарубежья, но в другие государства-члены Евразийского экономического союза, подчеркнули в Совфеде.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.