МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Росстандарт путем реорганизации технического комитета по стандартизации услуг торговли и общественного питания создал новый комитет, который под руководством главы Роскачества Максима Протасова займется выработкой новых ГОСТов для ритейла, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Названы товары, которые подешевеют из-за параллельного импорта

"Есть немало пробелов в регулировании, поэтому для их эффективного закрытия была проведена реорганизация", — сообщили в пресс-службе. "Первое (заседание — ред.) планируется в третьем квартале текущего года. Заседания будут проводиться не реже двух раз в год… Перспективная программа стандартизации будет обсуждаться на планируемом заседании в третьем квартале текущего года", — уточнили там же.

"Важно, чтобы для сферы услуг торговли установили четкие правила, которые помогут самим же предприятиям системно организовать свою работу. Потребители же в итоге смогут доверять качеству услуг", — отметили в пресс-службе. Запланирована комплексная работа, направленная на ликвидацию существующих пробелов — например, во взаимодействия ритейлеров и поставщиков, стандартов перевозки и размещения товара на полках магазинов.

В работу техкомитета включен широкий перечень областей — по сути все, что связано со сферой услуг в торговле, поэтому также будут разработаны отдельные стандарты для поставщиков и выработаны правила взаимодействия маркетплейсов с продавцами — в частности, важно, чтобы на онлайн-площадках были представлены товары с подлинными сертификатами соответствия.

Количество ГОСТов, которые предстоит выработать техкомитету, будет определено с учетом принятой перспективной программы. "В целом фонд стандартов насчитывает около двух десятков стандартов, которые по закону необходимо актуализировать не реже чем один раз в 5 лет", — напомнили в пресс-службе, уточнив, что на разработку одного ГОСТа понадобится не менее шести месяцев. Работу планируется вести в плотном взаимодействии с ассоциациями, торговыми сетями и другими представителями отрасли.

"Стандарты будут носить добровольный характер. Но важно, что исполнительные органы власти смогут ссылаться на стандарты, и они фактически постепенно станут обязательными. К тому же, если кто-то будет говорить о соответствии стандартам, он не словом, а делом должен будет это подтверждать. Мы будем стремиться к тому, чтобы ссылки на стандарты были во всех нормативно-правовых актах", — говорят в Роскачестве.

МНЕНИЕ БИЗНЕСА

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") поддерживает инициативу и будет принимать активное участие в работе комитета. "Для любого уважающего себя участника рынка важно соответствовать национальным стандартам и вести добросовестный бизнес", — подчеркнул зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Эксперт рассказал о перспективах появления "кладбищ" торговых центров

Что касается производителей и поставщиков продукции в сети, то для них, по мнению Леонова, имело бы смысл уточнить текущий ГОСТ, которым закреплен Кодекс добросовестных практик между ритейлом и производителями. Кроме того, он указал на необходимость сформировать стандарт услуг мерчандайзинга и утвердить в форме ГОСТа недавно сформированный стандарт отношений поставщиков и онлайн-операторов и маркетплейсов.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов напомнил, что в интернет-торговле уже существует свой действующий ГОСТ Р 57489-2017, где есть и четкие определения товаро-денежных отношений при торговле через интернет, и рекомендации по продаже товаров, и полный перечень сведений, обязательных для размещения интернет-магазинами.

"Кроме того, наша отрасль сама себя эффективно организовывает: она работает по совместно разработанным и принятым отраслевым стандартам качества обслуживания потребителей, есть также стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов. Но по такому пути идет меньшинство отраслей, поэтому инициатива Роскачества будет полезна", — сказал Соколов.