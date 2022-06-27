МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья, пишут "Известия". Страховщик назвал самые аварийные марки машин в России в первом квартале

Изменения предлагается внести в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных". Президент России Владимир Путин поручил создать единую информационную базу с данными о людях, которые имеют противопоказания или ограничения к управлению транспортными средствами. Необходимо было обеспечить возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел.

Законопроект затрагивает проблему лишения прав водителей с медицинскими противопоказаниями или ограничениями, о которых не знает ГИБДД. Чаще всего люди в таком случае продолжают водить автомобиль. Канал передачи информации будет организован с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные об обнаружении противопоказаний или ограничений у водителей, которые выявят во время медосмотров, освидетельствований или оказания медицинской помощи, будут передаваться в органы внутренних дел.

Сейчас водители с выявленными медицинскими противопоказаниями или ограничениями зачастую продолжают управлять транспортными средствами, пока срок действия прав не истечет. За последние пять лет подразделения ГАИ аннулировали более 105 тысяч водительских удостоверений на основании судебных решений в отношении людей с ограничениями по здоровью.

Работать это будет следующим образом. Водитель приходит на медицинский осмотр либо получает медицинскую помощь, и у него обнаруживают заболевание или состояние, при котором нельзя водить автомобиль. Информация поступает в федеральный реестр, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Водителя направляют на медосвидетельствование. Если врачи подтверждают диагноз, не совместимый с вождением, то предыдущее медзаключение аннулируют и вместо него выдают новое, которое через СМЭВ поступает в ГИБДД. Ранее выданное заключение автоматически аннулируют, если водитель не явится на медосвидетельствование. Когда информация поступает в ГИБДД, права признаются недействительными. Если речь идет не о противопоказаниях, а о новых ограничениях или показаниях, то удостоверение тоже признается недействительным, но водителю сообщают, что он должен получить новое.