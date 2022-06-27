МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Совладелец "Лукойла" Леонид Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи достижением пенсионного возраста, сообщил "Лукойл".

"С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", — говорится в пресс-релизе компании.