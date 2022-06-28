МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предложили внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей, сообщает RT. "АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин

С соответствующей инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он направил обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В частности, парламентарий считает необходимым освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут покупать машины российского производства.

По словам Милонова, из-за антироссийских санкций автомобилестроительная отрасль страны испытывает ряд трудностей. Вместе с тем, как отмечает депутат, уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок создал ситуацию, при которой спрос на приобретение новых машин несколько упал.

Милонов добавил, что в этой ситуации у российской автомобильной отрасли "появляется реальный шанс" не только на восстановление объемов производства и продаж своей продукции, но и на то, чтобы совершить "качественный рывок" на отечественном рынке и иных государств, куда экспортируются российские автомобили.

"В этой связи для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года", — отмечается в письме.

Кроме того, по словам депутата, для восстановления объема продаж следует задуматься над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новой российской машины.