МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил в пользу федерального бюджета РФ штраф в 5,285 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море прошлым летом, сообщила компания. СМИ: ливийская NOC прекращает вывоз нефти из крупного порта

"Каспийский трубопроводный консорциум… о взыскании вреда, причиненного водному объекту в результате разлива нефти на морском терминале КТК в августе 2021 года, 29 июня 2022 года осуществил выплату 5 285 111 430 (Пять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста тридцать) рублей в доход федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Выброс нефти произошел 7 августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства. Иск о возмещении вреда природе от разлива поступил в суд в феврале.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.