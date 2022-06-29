МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Министерство транспорта ДНР заявило, что пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" пустят в июле в Донецкой Народной Республике. Путин предложил созвать конференцию сторон Тегеранской конвенции

"С 11 июля запускается железнодорожное пассажирское сообщение "Волноваха – Мариуполь", — сказано в сообщении на сайте министерства.