МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Бизнес надо освобождать от проверок, проводя профилактические мероприятия, заявил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Решетников рассказал, чем опасен текущий курс рубля

"Мы говорим, проверки не надо проводить, проводите профилактические мероприятия, визиты. И мы видим, что количество таких визитов растет, их уже проведено порядка 140 тысяч",- сказал он в ходе X Петербургского международного юридического форума.

"Наша задача, чтобы профилактические проверки не превратились вновь в проверки… Надо искать сбалансированные решения. Если мы уволим всех контролеров, такая система продержится недолго. Важно выстроить такую систему, чтобы требования соблюдались, а работать предпринимателям контроллеры не мешали",- заметил он.

Особое внимание он обратил на обратную связь, которая станет одним из способов снизить коррупцию. "Важно получать обратную связь и быстро корректировать наши решения. Мы будем запускать такую систему. Если к тебе пришли с профилактикой, на портал госуслуг тебе тут же придет сообщение с просьбой дать обратную связь по этому конкретному визиту. Причем спрашивать будет не тот, кто приходил, а из Москвы",- подчеркнул он. Минэкономики раскритиковало предложения Минфина по бюджетному правилу

В текущем году введен мораторий на проведение плановых и неплановых проверок бизнеса. После окончания срока его действия, в соответствии с поручением президента РФ, большинство проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, на постоянной основе проводиться не будет. Число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений также снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заявлял президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

Российские предприятия будут освобождены от большинства проверок с 2023 года, а правительство продолжит реформировать контрольно-надзорную сферу, отмечал в июне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.