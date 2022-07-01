МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Магнит" сообщил о запуске в тестовом режиме технологии подбора косметики с помощью искусственного интеллекта, разработанного стартап-студией Scanderm. "Магнит" начал тестировать новый формат магазинов

"Розничная сеть пилотирует в 14 магазинах "Магнит Косметик" в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове и Волгограде индивидуальный подбор косметики по уходу за кожей лица. Тестирование ведется совместно с разработчиком технологии — российско-корейской биотехнологической стартап-студией Scanderm", — отметили представители ретейлера.

Для анализа кожи покупателям необходимо навести камеру смартфона на QR-код в магазине, ответить на несколько вопросов и загрузить фотографию лица, подчеркнули в "Магните". Искусственный интеллект обработает снимок и подберет индивидуальную программу ухода по ингредиентам в составе косметики.