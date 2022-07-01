"Магнит" и стартап Scanderm тестируют подбор косметики с помощью ИИ
"Магнит" и стартап Scanderm запустили тестирование подбора косметики в магазине с помощью ИИ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Магнит" сообщил о запуске в тестовом режиме технологии подбора косметики с помощью искусственного интеллекта, разработанного стартап-студией Scanderm.
"Розничная сеть пилотирует в 14 магазинах "Магнит Косметик" в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове и Волгограде индивидуальный подбор косметики по уходу за кожей лица. Тестирование ведется совместно с разработчиком технологии — российско-корейской биотехнологической стартап-студией Scanderm", — отметили представители ретейлера.
Для анализа кожи покупателям необходимо навести камеру смартфона на QR-код в магазине, ответить на несколько вопросов и загрузить фотографию лица, подчеркнули в "Магните". Искусственный интеллект обработает снимок и подберет индивидуальную программу ухода по ингредиентам в составе косметики.