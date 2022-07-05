МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. IKEA со вторника проводит онлайн-распродажу в России. Российская IKEA назвала дату начала распродажи для всех желающих

"С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", — сообщается на сайте сети.

Как указывается в сообщении ретейлера, доставка возможна только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории — не далее 50 километров.

Также покупатели могут воспользоваться услугой самовывоза из магазинов сети или пунктов выдачи Ozon и Почты России в этих городах.

Отмечается, что сайт IKEA работает с техническими сбоями. Возникают технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов.