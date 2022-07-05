МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Согласно исследованию сервиса ОФД от "Контур.Маркета", оборот бытовой техники и электроники в России за последнюю неделю июня упал на 17% после роста на 65% в период ажиотажного спроса в конце февраля-начале марта. Путин назвал причины нехватки товаров и техники в России

"Значительный рост продаж в конце февраля-начале марта 2022 года пришелся и на бытовую технику и электронику. В этот период оборот сегмента вырос на 65% по сумме продаж, и почти в два раза вырос средний чек по сравнению с февралем-мартом 2021 года (было 6 114 рублей, стало — 12 159 рублей). В последнюю неделю июня 2022 года оборот снизился на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средний чек вернулся на былой уровень", — говорится в исследовании.

Эксперты считают, что спад продаж в июне 2022 года связан с ажиотажным спросом в начале марта.

"Можно сделать вывод, что при нестабильных экономических условиях потребитель покупает самое необходимое и важное для собственного здоровья, а также тот товар, в который можно вложить деньги, или товар, покупку которого откладывали до лучших времен", — отметила аналитик "Контур.Маркета" по фискальным данным Дарья Жигалина.