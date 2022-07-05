МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала". Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК. Суд отложил заседание по многомиллиардному иску к "дочке" "Норникеля"

"Нами была переосмыслена (идея об объединении с "Русалом"). И я сегодня (4 июля — ред.) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal", — сказал он.

По словам Потанина, сейчас появились другие факторы, из-за которых он готов разговаривать о слиянии двух гигантов. В первую очередь это устойчивость, "зеленая" повестка. "Плюс необходимость и диверсифицировать акционерный состав, и такую санкционную устойчивость дополнительную приобретать. Получать, если требуется, государственную поддержку для своих проектов в России. Все это заставило нас вернуться к предложению UC Rusal", — добавил он.