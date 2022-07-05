МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Слияние "Норникеля" и "Русала" позволит компаниям уйти от зависимости от иностранных инвестиций, быть более устойчивыми к санкциям и стать мировым лидером в производстве металла для энергетики на основе возобновляемых ресурсов, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Стенд "Норникеля" на Красноярском экономическом форуме 2019

В "Норникеле" выразили готовность обсуждать слияние с "Русалом"

Один из основных владельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК ранее во вторник заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала".

"Возможное объединение компаний даст, несомненно, весомый синергетический эффект в области корпоративного финансового управления и значительного сокращения операционных издержек. Зависимость от иностранных инвесторов также будет минимальной", — сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, крупные сделки по слияниям и поглощениям на российском рынке уже несколько лет являются редкостью, поэтому сегодняшнее заявление Потанина является крупным рыночным событием. "Компании и их бизнес очень разные, и пока не известно, кто кого купит. Нужно отметить, что капитализация "Норникеля" сегодня находится на отметках сентября 2019 года и составляет 2,54 триллиона рублей. Рыночная стоимость "Русала" соответствует уровням августа 2021 года и составляет 904,44 миллиарда рублей", — отметил аналитик.

В свою очередь основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров считает, что слияние компаний — это возможность создать крупнейшего "кита" для российской экономики, способного стать мировым лидером в производстве металлов для энергетики на основе возобновляемых ресурсов.

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"Объединение таких гигантов создаст не просто крупнейшего "кита" отечественной экономики, но и сделает компании безусловными мировыми лидерами в производстве металлов для энергетики на основе возобновляемых ресурсов, так как палладий используется в двигателях электромобилей, а алюминий необходим для создания станций ВИЭ", — сказал Сидоров.

Также такое объединение сделает обе компании "более устойчивыми к санкциям и изменениям мировой рыночной конъюнктуры", считает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что "Норникелю" необходимо мощное развитие и свободные средства, а сделка с "Русалом" грозит ростом долговой нагрузки. "Вероятно, это не самый позитивный момент, учитывая введенные ограничения со стороны Запада и снижение экспорта", — сказал собеседник агентства.

В 2022 году завершается действие акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом", подписанного для завершения акционерного конфликта и устанавливавшего уровень дивидендов. Потанин во вторник сказал, что слияние компаний было предложено "Русалом" в качестве альтернативы продлению акционерного соглашения.