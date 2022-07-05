МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Бесплатное питание предложили распространить на старшеклассников

Yum! Brands находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору, сообщила компания ранее во вторник, уточнив, что после завершения сделки с KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России.

"Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке", — сообщили в компании.

"Как было объявлено ранее, Yum! Brands приостановила все инвестиции в развитие в РФ и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах. В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами", — добавили в пресс-службе.

Ранее, 9 марта, компания сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных — 70.