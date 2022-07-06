МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН ПОДДЕРЖАТЬ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ЗАВОДЕ МОСКВИЧ, РАЗРАБОТКА НОВОЙ АВТОПЛАТФОРМЫ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА НИОКР — МАНТУРОВ
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https://1prime.ru/business/20220706/837403661.html
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН ПОДДЕРЖАТЬ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ЗАВОДЕ МОСКВИЧ, РАЗРАБОТКА НОВОЙ АВТОПЛАТФОРМЫ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА НИОКР — МАНТУРОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220706/837403661.html
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