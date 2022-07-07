МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. По данным маркетплейса Ozon, продажи блеска для губ в России в первый летний месяц выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне ослабления коронавирусных ограничений. "Магнит" и стартап Scanderm тестируют подбор косметики с помощью ИИ

Отмечается, что отмена обязательного ношения масок привела к росту спроса на декоративную косметику. Продажи блеска для губ на Ozon в июне выросли более чем в два раза, тональных кремов и помад — на 72%, ВВ-кремов — на 78%, корректоров и консилеров — на 59%, румян — на 61%.