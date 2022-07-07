МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Четыре кроссовера и один седан планируется производить под маркой "Москвич", сообщил технологический партнер столичного завода — "Камаза". В России подешевел бензин Аи-92

"До конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч авто, соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой "Москвич" планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции – четыре кроссовера и один седан", — говорится в сообщении.

Правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором — их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.

Новый модельный ряд был показан во время церемонии подписания. В распоряжении РИА Новости есть соответствующие фотографии. Согласно снимкам и дополнительной информации к ним, первый кроссовер напоминает китайский JAC X4 (мощность двигателя 120-140 лошадиных сил в зависимости от комплектации), второй его электрическая копия (100 л.с.), третий похож на JAC X6 (150 л.с.), четвертый — на JAC X7 (180 л.с.). Также в линейке предусмотрен седан, внешне напоминающий модель суббренда JAC — Sehol A5 Plus (190 л.с.).

Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.