МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Московский суд приговорил топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова к семи годам колонии по делу о хищении у компании более 250 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Гагаринского суда Анна Жарина. "Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

"Суд назначил Александрову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 900 тысяч рублей", — говорится в заявлении.

В ходе рассмотрения дела прокурор просил приговорить Александрова и трех других фигурантов (бывшую начальницу одного из отделов авиакомпании Татьяну Давыдову, адвокатов Александра Сливко и Дину Кибец) к девяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму один миллион рублей. Однако Давыдова получила 6,5 лет заключения и штраф в 700 тысяч рублей; адвокат Александр Сливко — 6,5 лет и штраф в 650 тысяч; адвокат Дина Кибец — 6 лет и штраф в 600 тысяч.

По версии следствия, Александров и адвокаты Сливко и Кибец в 2016 году заключили четыре договора об оказании юридической помощи "Аэрофлоту" и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. При этом необходимость в таких договорах отсутствовала, поскольку этими вопросами занимались сотрудники юридического департамента перевозчика. Таким образом фигуранты дела через подложные акты о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах произвели в течение трех лет незаконное перечисление на счета адвокатов более 250,66 миллиона рублей, отмечал Следственный комитет.

Все обвиняемые находятся в СИЗО, они не признают свою вину.