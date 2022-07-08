МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, в торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" — ведь с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров исключил риски товарного дефицита в России

"Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта – он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", — заявил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

Мантуров пояснил, что речь идет прежде всего про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, то никакие меры поддержки не помогут им набрать рыночный вес.

"Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", — предупредил министр.

При этом президент РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на заседании, отметил, что для развития отечественного производства необходимо создать максимальную устойчивость экономики в условиях санкций, сохранить и нарастить текущую производственную деятельность. По его мнению, надо снизить административное и силовое давление – это раскрепостит бизнес и позволит ему найти те возможности, которые могут быть востребованы потребителями и торговлей.