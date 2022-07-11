НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — ПРАЙМ. Сохранение рабочих мест должно быть приоритетом при продаже "ИКЕА Индастри Вятка", заявил врио губернатора Кировской области Александр Соколов. Появились желающие заменить на российском рынке ИКЕА

Ранее IKEA объявила, что намерена продать четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Производственные площади ООО "ИКЕА Индастри Вятка" расположены в поселке Красная Поляна Вятскополянского района. Численность сотрудников производства составляет 782 человека.

"Есть информация, что сотрудники компании "ИКЕА Индастри Вятка" отказываются увольняться. Из 700 человек большая часть имеет возможность остаться. Поэтому при поиске потенциального покупателя нужно в первую очередь учитывать, чтобы права сотрудников были защищены", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Соколова.

Он распорядился подготовить обращение в Минпромторг РФ об оказании содействия по поиску покупателей для завода ИКЕА в Вятскополянском районе и дал поручение министерству промышленности региона, согласно которому "при продаже "ИКЕА Индастри Вятка" приоритетом должно быть сохранение рабочих мест".

В свою очередь министр промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин заявил, что "при принятии решения о покупателе основой будет являться сохранение рабочих мест и наличие качественного бизнес-плана, что обеспечит развитие бизнеса в будущем".

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. Компания Inter IKEA Group приняла решение с 4 марта 2022 года остановить производственные предприятия "ИКЕА Индастри" в России. С 4 марта до 31 мая руководство компании объявило о решении 100-процентной выплаты заработной платы и обеспечении льгот для всех сотрудников предприятия. С истечением срока это решение было продлено до 31 августа.