МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt

Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 1 июля.

Согласно данным сервиса, страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым "фейкам").