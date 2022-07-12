МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Издание "Коммерсантъ" пишет, что владелец британской косметической сети Lush в РФ собирается закрыть все оставшиеся в российские магазины. Он не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту. Эксперты утверждают, что Lush имела особое позиционирование, однако продукция компании не отличается эксклюзивностью и потребители могут найти замену у локальных производителей. Reuters: в США считают, что нефть может вырасти до 140 долларов

О данном решении рассказали три консультанта рынка торговой недвижимости. Владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы, сообщает один из них. В штаб-квартире Lush в Британии комментариев не дали.

Британский офис остановил работу с партнером из РФ еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в Россию и находится в Риге. Схема с параллельным импортом в случае с Lush также не может быть использована, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Lush работает на рынке России с 2001 года, ее развитием занимается Дмитрий Азаров. Он владеет 65% ООО «Лаш Раша», еще 35% принадлежат британской Lush Cosmetic Ltd. До начала военной спецоперации на Украине под брендом Lush в России работало почти 50 магазинов. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка сети в РФ составила 1,55 млрд руб., чистая прибыль — 95,5 млн руб.

Lush заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. Позже гендиректор компании Марк Константайн заявил Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе.