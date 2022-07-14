МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цены на автомобили Lada в ближайшее время будут несколько снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. США и Украина обсудили установление предела цены на российскую нефть

"Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время", — отметил он.

"После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас — так сказать, в антисанкционном формате — будут продаваться дешевле, чем на пике", — добавил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о запуске программ льготного автокредитования.

Программы льготного автокредитования и лизинга, как в начале месяца отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, планируется возобновить уже в июле.

Соколов пояснил, что ранее стоимость комплектующих выросла из-за курсовых разниц. Хотя сейчас курс и "откатился" назад, в начале года для страховки закупка шла опережающими темпами — и по курсу первого полугодия. Также на удорожание комплектующих повлияло изменение логистики. "Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, не скрою, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом. Это тоже, безусловно, сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается", — рассказал Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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