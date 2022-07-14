МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Производство модели Duster под брендом Lada в этом году запускать не планируется, заявил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "АвтоВАЗ" планирует начать производство кроссовера на базе Lada Vesta

"По модели Duster мы видим те же самые риски, как и по Lada Xray: из-за его достаточно низкой локализации и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно. Полагаю, что в любом случае в этом году такое решение принято не будет", — отметил он.

Как ранее отмечал Соколов, "АвтоВАЗ" по соглашению с Renault может выпускать Renault Duster, Sandero и Logan под брендом Lada на заводе компании в Тольятти.

Топ-менеджер также уточнил, что выпуск модели Duster предполагает выплату роялти. "Да, это тоже один из элементов, по которому мы оцениваем целесообразность запуска той или иной модели. Это касается не только Duster, но и других автомобилей модельного ряда Renault, которые по соглашению мы имеем право выпускать. С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу — это работа практически вхолостую с точки зрения бизнес-модели "АвтоВАЗа". Да еще и отягощена теми рисками, о которых я сказал ранее, поэтому мы тоже учитываем это в принятии решения", — ответил он на соответствующий вопрос.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).