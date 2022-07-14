МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" не планирует производство Lada Duster в этом году

"Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня "АвтоВАЗ" — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией "АвтоВАЗа" и российского автопрома в целом", — сказал он.

"Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос — будет ли это принципиально новое семейство Lada.

Сумму инвестиций топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством – Минпромторгом", — уточнил он.

При этом Соколов подчеркнул, что перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. И это потребует инвестиций не только со стороны самой компании, но и со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Также "АвтоВАЗ" в этом вопросе рассчитывает на поддержку государства. Сейчас компания активно сотрудничает с акционером – ФГУП "НАМИ", у которого уже есть такой опыт, добавил он.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).