МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россиян могут освободить от уплаты транспортного налога на два-три года, если купленный автомобиль — отечественный, пишут "Известия". Lada остается самой популярной маркой на рынке автолизинга России

Соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова поддержал Минпромторг.

В письме глава ведомства, ныне вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там сказали, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин объяснил, что для расчета транспортного налога используют несколько переменных — тип машины, регион владельца и количество месяцев владения транспортным средством в расчетном году, а также мощность двигателя в лошадиных силах и налоговая ставка для этой машины.

Так, объем двигателя Lada Granta составляет 1,6 литров, а мощность двигателя — 106 лошадиных сил, ставка для каждой — 25 рублей. Соответственно, в 2022 году владельцу этого авто придется заплатить 2,6 тысячи рублей. Если мощность транспортного средства составляет 500 лошадиных сил, то ставка налога за одну лошадиную силу. подскочит до 150 рублей, а общий размер налога — до 75 тысяч рублей.

"Соответственно, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто", — отметил Ерохин.

По его словам, на российском рынке представлены легковые автомобили, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил — для них размер транспортного налога даже для Москвы может быть не таким значительным и не превысить 10 тысяч рублей в год.

Эксперт выразил уверенность, что в такой ситуации освобождение от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения российских машин, а не реальной поддержкой.