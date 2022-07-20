МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россияне в Турции могут оплатить покупки или экскурсии картой "Мир", но наличные доллары или евро не помешают, а в некоторых местах путешественники могут даже расплатиться наличными рублями, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туроператоры отметили двукратный рост стоимости туров в Египет и Турцию

"Вопросы оплаты дополнительных услуг и сувениров в Турции относятся к одним из основных моментов, которые интересуют туристов при бронировании тура. И хотя более 90% выбирают отели на "все включено", есть и такие, кто планирует питаться на отдыхе самостоятельно. Особенно это актуально для туристов, отдыхающих в так называемой "английской зоне" на слиянии Эгейского и Средиземного морей и путешествующих в Даламан, где часть отелей не работает по системе "все включено", — сказали в "Интуристе".

"Таким туристам турагенты советуют брать с собой карту "Мир". По ней на курорте можно снять в банкоматах турецкие лиры или расплатиться по карте через терминал. Проблем с оплатами по карте "Мир" у россиян практически не возникает. Большинство туристов, у которых карты "Мир" до этого не было, предпочитают открыть ее перед поездкой", — добавили в туроператоре.

В туркомпании также уточнили, что карты платежной системы "Мир" принимают не все турецкие банки, а только четыре из них — Ziraat Bankasi, Vakifbank, Is Bankasi, Deniz Bank, Halkbank. "В туристических зонах провинции Анталья, например, на небольших базарчиках можно расплатится как по карте, так и наличными, долларами или евро. Но в магазинах и торговых центрах оплата принимается в турецких лирах или по банковским картам, в том числе по карте "Мир", — рассказали в "Интуристе".

В Tez Tour рассказали РИА Новости, что в обменных пунктах, некоторых отелях и магазинах Турции принимают и российские рубли. "Представители принимающего партнера нашей компании в Турции тоже могут помочь туристам с обменом рублей. По наблюдению туроператора, большинство клиентов приезжает на отдых с картами "Мир". Евро и доллары продолжают принимать повсеместно, как правило, курс указан на кассе", — сказали в туроператоре.

В Tez Tour напомнили, что со 2 марта действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов. "Оплата рублями, скорее, носит локальный характер, в каком-то месте могут их обменять, где-то откажут. Поэтому попробовать можно, но не стоит рассчитывать на этот вариант как на единственный. На всякий случай стоит иметь при себе карту "Мир", и в том числе наличные средства", — рассказали в Anex Tour.

Туроператоры также добавили предварительное бронирование экскурсий, которые включаются в турпакет и оплата производится рублями при покупке путевки. "Как еще один альтернативный вариант для покупки экскурсий, фаст-трека и прочих дополнительных услуг у туроператора, гидам были приобретены POS-терминалы, которые поддерживают оплату картами "Мир", — указали в Anex Tour.