МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за второй квартал текущего года получил 2,259 миллиарда долларов чистой прибыли, приходящейся на акционеров, что в два раза больше год к году, следует из отчетности компании. Маск не исключил снижение цен на электромобили Tesla

Разводненная прибыль на акцию составила 1,95 доллара против 1,02 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 2,27 доллара, при этом прогноз аналитиков составлял 1,86 доллара.

Выручка за квартал подскочила на 42% – до 16,934 миллиарда долларов, превысив прогноз в 16,52 миллиарда долларов. На продажи электромобилей пришлось 14,602 миллиарда долларов — на 43% больше, чем во втором квартале 2021 года. Увеличение выручки компания связывает с ростом поставок, средней цены продажи и ростом в других подразделениях, говорится в релизе.

Компания также конвертировала примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к балансу 936 миллионов долларов. Tesla рассчитывает достичь роста поставок автомобилей в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Темпы роста будут зависеть от ряда факторов, в том числе от стабильности цепочек поставок, отмечается в сообщении.

После публикации отчетности акции компании дорожают на 1,5% на предварительных торгах.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.