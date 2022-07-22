МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, в первом полугодии 2022 года выросла в два раза по сравнению с уровнем прошлого года и достигла 1,469 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Kia Motors увеличила чистую прибыль в первом полугодии

Разводненная прибыль на акцию составила 1,02 доллара против 0,51 доллара в аналогичном периоде 2021 года. Выручка компании поднялась в годовом выражении на 17,3% — до 12,735 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Schlumberger во втором квартале составила 959 миллионов долларов, что в 2,2 раза больше год к году. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,67 доллара против 0,3 доллара год назад, прогноз составлял 0,4 доллара. Выручка компании выросла на 20,2% — до 6,773 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку в размере 6,27 миллиарда долларов.

Выручка от работ на территории Северной Америки во втором квартале выросла на 42% в годовом выражении — до 1,537 миллиарда долларов. Выручка от контрактов на зарубежном рынке выросла на 15% — до 5,188 миллиарда долларов.

Прогноз компании по выручке на текущий год был повышен до как минимум 27 миллиардов долларов. На предторгах акции Schlumberger в Нью-Йорке дорожают на 2,4%.