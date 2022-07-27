МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2022 года составила 6,597 миллиарда евро, что на 16% меньше прошлогоднего показателя, следует из пресс-релиза компании. Чистая прибыль Volvo снизилась за первое полугодие

Прибыль в пересчете на акцию составила 6,17 евро против 7,37 евро в прошлом году. Выручка Daimler поднялась на 6,4% в годовом выражении — до 71,298 миллиарда евро.

По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в 3,107 миллиарда евро, что на 13,6% ниже аналогичного показателя за 2021 год. Прибыль в пересчете на акцию составила 2,91 евро против прибыли в 3,36 евро годом ранее. Выручка поднялась на 6,8% — до 36,44 миллиарда евро.

Объем продаж автомобилей компании во втором квартале составил 587,2 тысячи штук, что на 20% ниже показателя годичной давности.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.