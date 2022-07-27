МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро из-за приостановки производства и поставок в России, говорится в отчетности компании за прошлое полугодие. Daimler сократил чистую прибыль в первом полугодии

Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании сократилась на 16%, до 6,6 миллиарда евро, а по итогам второго квартала — на 13,6%, до 3,107 миллиарда. При этом издержки в связи с корректировкой деятельности в России компания в своей отчётности оценила в 1,4 миллиарда евро.

Mercedes-Benz Group AG (ранее — Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.